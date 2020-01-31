«При Гройсмане (Владимир, экс-премьер Украины — ред.) дали старт программе 20/20 — добывать 20 млрд кубометров собственного газа к 2020 году. Как мы видим, эта программа не выполнена. "Укргаздобыча" такая, какая есть, и другой не будет… В общем, я не верю, что Украина в ближайшие годы будет сама обеспечивать себя газом. Разве что произойдет резкое снижение потребления газа, однако я считаю это маловероятным», — сказал Марунич.
По его словам, для того, чтобы Украина вышла на самообеспечение газом, нужно сократить потребление более чем на 20%, а это нереально.
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