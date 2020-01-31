Украина в ближайшие годы не сможет обеспечивать себя газом сама. Об этом на днях заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Какого...»: советник Зеленского получил платежку за газ и пошел жаловаться президенту © Украина.ру/Стрингер

По его словам, для того, чтобы Украина вышла на самообеспечение газом, нужно сократить потребление более чем на 20%, а это нереально.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.