Лукашенко выступая с оскорбительными заявлениями и пугая Москву тем, что Белоруссия уйдет на Запад, пытается вернуться на прежний уровень взаимоотношений между двумя странами. Однако Россию такое положение уже не устраивает.
«Лукашенко надеется, что можно путем истерик и шантажа вернуться к старым позициям, «жить, как при бабушке». У него сохраняется такая иллюзия. Хотя ему уже много раз продемонстрировали, что это невозможно, потому что это противоречит глубинным коренным интересам современной России», — считает политолог.
По словам политолога, Белоруссия нуждается в серьезных экономических реформах, модернизации своей промышленности. И сейчас как союзник, она, скорее, обременение, чем поддержка.