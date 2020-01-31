Россия больше не будет предоставлять Минску дешевые энергоносители в обмен на пустые слова о дружбе, несмотря на угрозы со стороны президента Александра Лукашенко. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

Шпаковский: Необходимо провести ревизию Союзного договора России и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Лукашенко надеется, что можно путем истерик и шантажа вернуться к старым позициям, «жить, как при бабушке». У него сохраняется такая иллюзия. Хотя ему уже много раз продемонстрировали, что это невозможно, потому что это противоречит глубинным коренным интересам современной России», — считает политолог.

По словам политолога, Белоруссия нуждается в серьезных экономических реформах, модернизации своей промышленности. И сейчас как союзник, она, скорее, обременение, чем поддержка.