Суздальцев объяснил, что будет с Лукашенко, если он согласится на условия Москвы по нефти
Суздальцев объяснил, что будет с Лукашенко, если он согласится на условия Москвы по нефти
© РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк
Ожидания Александра Лукашенко от российско-белорусских отношений вполне понятны и прозрачны, утверждает политолог.

«Он хочет, чтобы его государство и дальше пользовалось всеми дотациями со стороны России, которые были последние 20 лет, при этом ничего не предлагая взамен и продолжая политику мягкой белорусизации, которая через обозримое ближайшее будущее приведет к появлению в Белоруссии серьезной политической силы, нацеленной на Запад», — рассказал Кочетков.

По его словам, белорусизация, проводимая Лукашенко, приводит к все большему отдалению Белоруссии от России.

 