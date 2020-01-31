Внутренняя политика Александра Лукашенко приведет в обозримом будущем к появлению прозападной политической силы. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

Суздальцев объяснил, что будет с Лукашенко, если он согласится на условия Москвы по нефти © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко от российско-белорусских отношений вполне понятны и прозрачны, утверждает политолог.

«Он хочет, чтобы его государство и дальше пользовалось всеми дотациями со стороны России, которые были последние 20 лет, при этом ничего не предлагая взамен и продолжая политику мягкой белорусизации, которая через обозримое ближайшее будущее приведет к появлению в Белоруссии серьезной политической силы, нацеленной на Запад», — рассказал Кочетков.

По его словам, белорусизация, проводимая Лукашенко, приводит к все большему отдалению Белоруссии от России.