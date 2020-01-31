Украина входит в мировой экономический кризис в гораздо худшем положении, чем это было в 2008-2009 годах, без какой-либо минимальной подушки безопасности. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук

Собеседник издания сравнил Украину, вступающую в новый финансово-экономический кризис с ослабленным организмом, у которого нет лекарств.

«Самолет попал в штопор, а в кресле пилота — человек, который не знает, как выглядит штурвал. Останавливается металлургия, а это одна из главных статей украинского экспорта. Остаётся статья "деньги от заробитчан", но в этой сфере могут быть изменения. Что ещё? Остаётся аграрный сектор, но цены на аграрное сырьё — а Украина ведь сырьё поставляет — колеблются в зависимости от сезона, да сырье — это еще и самая дешевая продукция», — объяснил Сергей Слободчук.

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Международный валютный фонд (МВФ) за 2019 год трижды понижал прогнозный показатель роста мирового ВВП. Первоначально ожидался рост 3,6%, затем летом прогноз был ухудшен до 3,5%, а осенью — до 3%. На таком же уровне оказался рост мировой экономики в 2008 году, когда разразился предыдущий глобальный экономический кризис.

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