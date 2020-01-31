Минувший год для украинцев стал годом передозировки розовых иллюзий. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук

Сергей Слободчук: Если Порошенко мог, но не хотел, то при Зеленском хотят, но не могут © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

«А новая власть, как мы видим, восстановила консула Марушинца (прославившегося антисемитскими высказываниями. — Ред.), назначила «мовного шпрехенфюрера» и при этом потихонечку сливает страну, её активы под транснациональный капитал, под иностранных игроков», — рассказал Сергей Слободчук.

Собеседник издания добавил, что розовые ожидания и иллюзии в массовом сознании оказались напрасными.

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