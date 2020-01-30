Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на 6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович 30 января во время общения с журналистами

Кризис Россия-Белоруссия: с чего началось и что будет дальше? Мнения экспертов © AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | Перейти в фотобанк

«Это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше шести процентов, по-моему, 6,6 процента», — пояснил Колтович.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли Минск в течение года вернуться к переговорам и настаивать на повышении тарифа, глава ведомства ответил, что события будут развиваться в соответствии с установленным порядком.

По его словам, если белорусская сторона увидит, что растут расходы ее организаций, обеспечивающих транзит, то она будет на этом настаивать.

По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, нефтегазовый спор между странами закончится тем, что значительного удешевления цен на для Минска не будет, но ему будут предоставлены либо скидки, либо вопрос будет решаться за счет других сфер отношений Белоруссии и России.