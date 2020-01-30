На Украине до сих пор не подтвердился ни один из случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тем не менее украинцы создали ажиотаж в аптеках вокруг средств защиты.
«Какое-то сумасшествие. С понедельника у нас началась погоня за масками и термометрами. Только за последнюю неделю и только у одного крупного украинского оптовика купили 1,5 миллиона медицинских масок. В мирное время — это годовой объём продаж медицинских масок в нашей стране», — рассказал Давиденко.
По его словам, 30 января в магазины сети поступили заказы на более пяти тысяч масок. Однако у большинства импортеров и оптовиков масок или уже нет вообще, или они в мизерных количествах.
О вспышке коронавируса в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря прошлого года. По состоянию на 30 января, в Китае общее число заболевших составило 7711 человек. Количество жертв эпидемии выросло до 170. Случаи заражения зафиксированы в 16 странах.