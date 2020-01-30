Минск до сих пор не признал присоединение Крыма в состав РФ потому, что белорусское руководство в отношениях с Украиной придерживается точно такой же прагматичной политики, что и Москва. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Необходимо провести ревизию Союзного договора России и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Украинский рынок, по его словам, является для Белоруссии премиальным, поскольку на нем республика зарабатывает порядка 3 млрд долларов в год: если бы Минск пошел на конфликт с Киевом, то потерял бы важного торгового партнера.

«Обстановка, которая есть сейчас в отношениях Москвы и Минска, показывает, что обращаться в связи с этим за какими-то компенсациями к России, не имело бы смысла. Из этого исходили и в принятии решения по Крыму и по так называемым самопровозглашенным республикам», — сказал Шпаковский.

К тому же, добавил политолог, в Минске проходят переговоры, которые позволили остановить горячую фазу донбасского конфликта, в связи с чем Белоруссия должна занимать ситуативный нейтралитет: если бы это не устраивало Россию, эти переговоры не состоялись бы.