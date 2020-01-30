В связи с этим эксперт обратил внимание на договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом», по которым Москва признала долг в 3 млрд долларов и заплатила 2 млрд вперед за транзит газа по территории Украины, фактически субсидировав Киев.
Украинский рынок, по его словам, является для Белоруссии премиальным, поскольку на нем республика зарабатывает порядка 3 млрд долларов в год: если бы Минск пошел на конфликт с Киевом, то потерял бы важного торгового партнера.
«Обстановка, которая есть сейчас в отношениях Москвы и Минска, показывает, что обращаться в связи с этим за какими-то компенсациями к России, не имело бы смысла. Из этого исходили и в принятии решения по Крыму и по так называемым самопровозглашенным республикам», — сказал Шпаковский.
К тому же, добавил политолог, в Минске проходят переговоры, которые позволили остановить горячую фазу донбасского конфликта, в связи с чем Белоруссия должна занимать ситуативный нейтралитет: если бы это не устраивало Россию, эти переговоры не состоялись бы.