Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой неизвестно о наличии какой-либо договоренности между лидерами России и Украиной об организации нового обмена удерживаемыми лицами. Она заявила об этом 30 января во время общения с журналистами

А кого Киев будет менять, когда у них закончатся беркутовцы и старики? – Гаспарян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Москалькова добавила, что слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало.

Последний обмен заключенными между РФ и Украиной в формате 35 на 35 состоялся 7 сентября прошлого года. В ходе него, в частности, на свободе оказались задержанные в ходе керченского инцидента украинские моряки и журналист Кирилл Вышинский.

По мнению политолога Владимира Корнилова, украинские власти используют подобные обмены для того, чтобы на законных основаниях выдавить из страны тех, кто не согласен с их политикой.