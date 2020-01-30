«Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов. О такой договоренности двух президентов мне ничего не известно», — сказала она.
Москалькова добавила, что слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало.
Последний обмен заключенными между РФ и Украиной в формате 35 на 35 состоялся 7 сентября прошлого года. В ходе него, в частности, на свободе оказались задержанные в ходе керченского инцидента украинские моряки и журналист Кирилл Вышинский.
По мнению политолога Владимира Корнилова, украинские власти используют подобные обмены для того, чтобы на законных основаниях выдавить из страны тех, кто не согласен с их политикой.