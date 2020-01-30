На самом же деле, продолжил эксперт, в рамках Евразийского экономического союза предполагалось постепенное выравнивание цен до тех пор, пока они не достигнут общемирового уровня к 2025 году.
«Поэтому все эти заявления носят политический и популистский характер, направленный на внутреннее потребление, чтобы убедить граждан Белоруссии, что вина за ухудшение экономической ситуации лежит на внешнем игроке, на РФ», — пояснил Безпалько.
По его словам, Россия в официальной минской пропаганде предстает в качестве «злобного олигархического азиатского монстра», от которого можно получать только углеводороды, но с которым нельзя вступать в союз.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру