Разговоры белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Россия якобы обещала привести цены на углеводороды к удобной для него единой шкале, противоречат официальной документации. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Поэтому все эти заявления носят политический и популистский характер, направленный на внутреннее потребление, чтобы убедить граждан Белоруссии, что вина за ухудшение экономической ситуации лежит на внешнем игроке, на РФ», — пояснил Безпалько.

По его словам, Россия в официальной минской пропаганде предстает в качестве «злобного олигархического азиатского монстра», от которого можно получать только углеводороды, но с которым нельзя вступать в союз.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру