Ежемесячная зарплата зампредседателя Совбеза РФ, которым станет бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, составит чуть более 618 тысяч рублей. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован 30 января на официальном интернет-портале правовой информации

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Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ.

Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность — заместителя председателя.