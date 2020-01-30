«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года», — говорится в документе.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ.
Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность — заместителя председателя.