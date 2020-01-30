Украине следует создавать свободную и независимую прессу для развития политической конкуренции. Об этом заявил депутат Кнессета Евгений Сова на встрече с лидером партии «Национальная платформа» Екатериной Одарченко, передает 30 января Jewishnews

Кроме того, израильский парламентарий дал советы, касающиеся сферы экономики. По его словам, власти Украины должны обеспечить юридические гарантии инвесторам и безусловные гарантии вкладчикам банков. Спиридонов: Закон о дезинформации власть будет использовать против неугодных СМИ © Facebook, Николай Спиридонов утверждает он. Один из самых популярных русскоязычных журналистов Израиля Евгений Сова родился в 1980 году в Первомайске. В Израиль переехал в 1997 году. Сова депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль».