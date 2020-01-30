Кроме того, израильский парламентарий дал советы, касающиеся сферы экономики.
По его словам, власти Украины должны обеспечить юридические гарантии инвесторам и безусловные гарантии вкладчикам банков.
Такой фундамент позволит развиваться исследованиям и инновациям на предприятиях и в промышленности, утверждает он.
Один из самых популярных русскоязычных журналистов Израиля Евгений Сова родился в 1980 году в Первомайске. В Израиль переехал в 1997 году. Сова депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль».