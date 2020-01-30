Учитывая, что нефтью торгует не государство как таковое, а частные фирмы, российское руководство всего лишь могло предоставить определенные льготы, которые были предоставлены в виде обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это тоже не пошел, и ситуация осталась как она есть», — констатировал Безпалько.

Это лишь подтверждает тот факт, подчеркнул политолог, что вся политика белорусского режима строится лишь на получении максимального количества ресурсов из России и на имитации интеграции со своей стороны.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру