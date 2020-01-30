Но даже в этом случае, отметил эксперт, российское руководство было готово пойти навстречу белорусской стороне с одним условием: унификацией налогового законодательства.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это тоже не пошел, и ситуация осталась как она есть», — констатировал Безпалько.
Это лишь подтверждает тот факт, подчеркнул политолог, что вся политика белорусского режима строится лишь на получении максимального количества ресурсов из России и на имитации интеграции со своей стороны.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру