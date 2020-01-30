Европейский союз слишком жестко обошелся с Украиной в вопросе ограничения ввоза курятины из-за случая птичьего гриппа в Виннице, считает торговый представитель Украины Тарас Качка. Об этом 29 января он написал в блоге на сайте издания «Новое время»

По мнению Качки, этого могло не случиться, если бы Украина довела до конца закрепление принципов зонирования.

«Пройдя все оценки и процедуры, мы застыли в 2018 году на уровне принятия официальных решений. Нынешний случай является горьким уроком того, что проекты в сфере санитарии и фитосанитарии надо доводить до конца. Это касается и зонирования по птичьему гриппу, и статуса безопасности по губчатому энцефалиту, и признания эквивалентности по семенам и еще с дюжину открытых вопросов в этой сфере», — объяснил торговый представитель.

По словам Качки, Украина существенно реформировала все компоненты Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) — стандартизацию, техническое регулирование, метрологию, аккредитацию и рыночный надзор.

На Украину вернулся птичий грипп © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«То, что мы считали успехом украинской птицы на рынке ЕС вызвало возмущение и искажения. Мы потратили много времени для нахождения деликатного баланса между партнерами и заключили соответствующее соглашение о пересмотре квоты», — отметил он.

Сейчас такую же проблему, по словам торгового представителя, создает контрабанда сыров из ЕС на Украину — тонны сыра, который становится дешевле из-за неуплаты налогов и разрушает украинское животноводство.

По мнению Качки, для того, чтобы такие случаи не создавали проблем, необходимо усиливать обмен информацией об аграрной политике и нюансах сельского хозяйства и заранее сообщать об обеспокоенностях, чтобы они не превращались в проблемы.