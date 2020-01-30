Москва не оставит без ответа расширение санкционных списков Евросоюза и намерена ответить зеркальными мерами, заявила в четверг, 30 января, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости

Заявления Зеленского в Польше о Второй мировой войне переходят все границы - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«С одной стороны, сделаем необходимые выводы из этого шага ЕС, который расходится с запросом ключевых европейских столиц на нормализацию отношений с Россией. Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных ответных мер», — сказала Захарова.