Делегация белорусского концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения переговоров по поставкам нефти, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева в Facebook в четверг, 30 января

«Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы», — сообщила Исаева.

Пресс-секретарь упомянула, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.

Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской.