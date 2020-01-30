Заявление президента Украины Владимира Зеленского в Польше по Второй мировой войне переходят всякие границы, подобные оценки преступны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 30 января, ее слова приводит РИА Новости

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в переписывание истории - Захарова © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Как квалифицировать подобные заявления?.. Однако подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа", — сказала Захарова на брифинге, добавив, что "придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально», — заявила она.