О планах одного из разработчиков игры World of Tanks Вячеслава Макарова по созданию политической «Партии прямой демократии» стало известно 10 января.
Кроме самого Макарова, в оргкомитет партии войдут Алексей Пилько — директор Евразийского коммуникационного центра, Борис Чигидин — замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги», Олег Артамонов — гендиректор Unwired Devices, а также бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков, сообщает портал «Хабр».
В этом году партия попытается получить места в региональных парламентах и в случае успеха — выдвинуть своих кандидатов в Госдуму.
По имеющейся у издания информации, помимо партии World of Tanks, в Севастополе могут быть зарегистрированы отделения еще двух новых партий: одну связывают с движением Зараха Прилепина «За правду», а другую — с блогером Русланом Осташко.
Как отметил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко, препятствий для участия в едином дне голосования — 2020 в Севастополе новых партий нет, если они выполнят все необходимые процедуры, в том числе по линии Минюста.
В данный момент известно, что 13 сентября в Севастополе пройдут выборы губернатора Севастополя, довыборы депутатов законодательного собрания второго созыва по округу № 2 и выборы депутатов муниципальных округов.