В единый день голосования осенью 2020 года в дополнительных выборах депутатов законодательного собрания сможет принять участие партия World of Tanks, готовящие в данный момент регистрацию в качестве политических партий. Эту информацию ForPost подтвердили в Севизбиркоме, сообщается в четверг, 30 января

О планах одного из разработчиков игры World of Tanks Вячеслава Макарова по созданию политической «Партии прямой демократии» стало известно 10 января.

Кроме самого Макарова, в оргкомитет партии войдут Алексей Пилько — директор Евразийского коммуникационного центра, Борис Чигидин — замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги», Олег Артамонов — гендиректор Unwired Devices, а также бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков, сообщает портал «Хабр».

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По имеющейся у издания информации, помимо партии World of Tanks, в Севастополе могут быть зарегистрированы отделения еще двух новых партий: одну связывают с движением Зараха Прилепина «За правду», а другую — с блогером Русланом Осташко.

Как отметил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко, препятствий для участия в едином дне голосования — 2020 в Севастополе новых партий нет, если они выполнят все необходимые процедуры, в том числе по линии Минюста.

В данный момент известно, что 13 сентября в Севастополе пройдут выборы губернатора Севастополя, довыборы депутатов законодательного собрания второго созыва по округу № 2 и выборы депутатов муниципальных округов.