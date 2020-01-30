Президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к анонимным Telegram-каналам, но этого нельзя утверждать относительно Офиса главы государства. Об этом помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил во время встречи с журналистами 30 января, передает «Новое Время»

«Вам Telegram». Как новые медиа влияют на украинскую политику © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По словам Ермака, официально ОП анонимных каналов не ведет, однако ручаться он может только за себя и еще одного помощника Зеленского — Сергея Шефира.

«Но Офис президента — это большое количество людей. Я не могу за всех отвечать», — отметил Ермак, добавив, что не знает, есть ли Telegram-каналы у руководителя ОП Андрея Богдана.

Помощник Зеленского призвал журналистов узнать, кто стоит за этими каналами, и заявил о необходимости положить этому конец. По его словам, «это сейчас точно президенту не нужно».

Один из первых скандалов, связанных с Telegram и всколыхнувших украинское информпространство, связан с неизвестным пранкером Джокером, о котором стало известно в начале ноября 2019 года.

Тогда ему удалось разыграть в телефонной переписке нескольких депутатов от имени генпрокурора Украины Руслана Рябошапки. Все добытые материалы Джокер публиковал в своем Telegram-канале.