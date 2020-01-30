Анонимные каналы в популярном мессенджере Telegram стали одним из трендов украинской политики в 2019 году — опубликованная в некоторых из них информация привела к ряду громких отставок топ-чиновников.
По словам Ермака, официально ОП анонимных каналов не ведет, однако ручаться он может только за себя и еще одного помощника Зеленского — Сергея Шефира.
«Но Офис президента — это большое количество людей. Я не могу за всех отвечать», — отметил Ермак, добавив, что не знает, есть ли Telegram-каналы у руководителя ОП Андрея Богдана.
Помощник Зеленского призвал журналистов узнать, кто стоит за этими каналами, и заявил о необходимости положить этому конец. По его словам, «это сейчас точно президенту не нужно».
Один из первых скандалов, связанных с Telegram и всколыхнувших украинское информпространство, связан с неизвестным пранкером Джокером, о котором стало известно в начале ноября 2019 года.
Тогда ему удалось разыграть в телефонной переписке нескольких депутатов от имени генпрокурора Украины Руслана Рябошапки. Все добытые материалы Джокер публиковал в своем Telegram-канале.