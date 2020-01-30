По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа.
«ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу «газовых схем», которого задержали в конце прошлого года в Германии», — отмечает ВАКС.
Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 — 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.
На данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.
Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии 29 ноября 2019 года. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.