Высший антикоррупционный суд (ВАКС) просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы экс-нардепу Александру Онищенко, об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook в четверг, 30 января

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа.

«ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу «газовых схем», которого задержали в конце прошлого года в Германии», — отмечает ВАКС.

Экс-депутата Рады Онищенко будут судить заочно, утверждает «Центр противодействия коррупции» © Facebook, Евгений Хурсин | Перейти в фотобанк

На данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.

Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии 29 ноября 2019 года. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.