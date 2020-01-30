Было бы неверно утверждать, будто бы жители Белоруссии проявляют латентную русофобию потому, что они около 30 лет живут в независимом государстве. Об этом рассказал политолог Кирилл Аверьянов-Минский 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

Политолог напомнил, что когда в 2015 году в Могилеве установили памятник Пушкину, то после шумихи в прозападных СМИ городские власти убрали с постамента строки из его стихотворения «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»

Белорусская прозападная оппозиция не любит Пушкина именно потому, пояснил специалист, что этим своим стихотворением «Клеветникам России» он поддержал подавление польского восстания 1830 годов, которое «свидомые» белорусы считают белорусским восстанием.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру