Политолог Александр Теплюк в четверг, 30 января, прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию вокруг мэра Киева Виталия Кличко

Эксперт сообщил, что Кличко может рассчитывать на первое место на выборах, поскольку кандидатов с сопоставимой популярностью в столице нет.

Эксперт объяснил, для чего недовольных киевлян используют против Кличко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Система у нас построена на рейтинге президента. Если президент кого-то поддержит, значит этот кандидат появится», — заявил Теплюк.

При этом эксперт отметил, что история с «кандидатом Евгением Кошевым», который якобы мог занять место Кличко осенью, была «элементарным троллингом».

«Вряд ли бы его кто-то выдвинул. Есть же реальные кандидаты, а есть те, которым победить будет сложно. Но сегодня можно создать такое информационное поле, так что победит кто угодно, даже осел. «Слуга народа» при этом не пойдет на это — в глазах людей будут негативно выглядеть», — заявил он.