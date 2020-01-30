Эксперт сообщил, что Кличко может рассчитывать на первое место на выборах, поскольку кандидатов с сопоставимой популярностью в столице нет.
При этом он не исключает появления нового кандидата, который мог бы победить Кличко на выборах.
«Система у нас построена на рейтинге президента. Если президент кого-то поддержит, значит этот кандидат появится», — заявил Теплюк.
При этом эксперт отметил, что история с «кандидатом Евгением Кошевым», который якобы мог занять место Кличко осенью, была «элементарным троллингом».
«Вряд ли бы его кто-то выдвинул. Есть же реальные кандидаты, а есть те, которым победить будет сложно. Но сегодня можно создать такое информационное поле, так что победит кто угодно, даже осел. «Слуга народа» при этом не пойдет на это — в глазах людей будут негативно выглядеть», — заявил он.