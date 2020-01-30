Виталий Кличко, чтобы удержать за собой пост градоначальника Киева, активизировал все свои лоббистские связи, в том числе опубликовал общее фото с экс-мэром Нью-Йорка и адвокатом президента США Руди Джулиани. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах и триумфа своей партии на выборах в парламент «слуги народа» рассчитывали, что смогут быстро перезагрузить все вертикали власти.

Однако внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах.

«Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся, если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив. Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определенные решения в интересах Офиса президента, в том числе, не исключаю, что там были и кадровые решения», — объяснил Алексей Якубин.

Эксперт объяснил, для чего недовольных киевлян используют против Кличко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Якубина, Кличко начинает работать над собственным проектом и пытается завести в Киевсовет своих депутатов, чтобы организовать свое переизбрание на должность мэра.