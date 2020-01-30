После победы Владимира Зеленского на президентских выборах и триумфа своей партии на выборах в парламент «слуги народа» рассчитывали, что смогут быстро перезагрузить все вертикали власти.
Однако внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах.
«Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся, если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив. Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определенные решения в интересах Офиса президента, в том числе, не исключаю, что там были и кадровые решения», — объяснил Алексей Якубин.
В последнее время ситуация изменилась, и в окружении президента началась новая борьба за кресло киевского городского головы.
По словам Якубина, Кличко начинает работать над собственным проектом и пытается завести в Киевсовет своих депутатов, чтобы организовать свое переизбрание на должность мэра.