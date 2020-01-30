Сегодняшняя политика Белоруссии в отношении России обуславливается тем, что с начала 2000-х годов власти страны постепенно навязывали населению антирусскую идентичность, в том числе используя исторический фундамент. Об этом рассказал политолог Кирилл Аверьянов-Минский 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Я не шучу. Они говорят, что якобы белорусы сражались и за Наполеона, и в русской армии, то какая же это отечественная война. В наши дни Лукашенко уже заявляет, что Великая Отечественная война — уже не наша война», — привел пример Аверьянов-Минский.

Кроме того, добавил политолог, «самостийную» белорусскую идентичность пытаются выстроить, позиционируя Белоруссию как наследницу Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а противостоящие России герои этих стран объявляются белорусами.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру