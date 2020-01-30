В частности, отметил эксперт, белорусская историография с начала 2010-х годов перестала называть войну с Наполеоном 1812 года Отечественной войной, позиционируя ее якобы как гражданскую войну в Белоруссии.
«Я не шучу. Они говорят, что якобы белорусы сражались и за Наполеона, и в русской армии, то какая же это отечественная война. В наши дни Лукашенко уже заявляет, что Великая Отечественная война — уже не наша война», — привел пример Аверьянов-Минский.
Кроме того, добавил политолог, «самостийную» белорусскую идентичность пытаются выстроить, позиционируя Белоруссию как наследницу Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а противостоящие России герои этих стран объявляются белорусами.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру