Цель проверки — определить способность командиров управлять своими частями, а личному составу подразделений белорусской армии предстоит продемонстрировать готовность выполнять боевые задачи в быстро меняющейся обстановке.
Войска будут преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесу, так и в населенных пунктах.
Пристальное внимание военные специалисты уделят состоянию техники, вооружения и обеспечивающих систем.
Результаты учений будут использованы при дальнейшей подготовке вооруженных сил Белоруссии.