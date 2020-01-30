В четверг, 30 января, началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии. Такое решение принял новый глава Минобороны Виктор Хренин, передает Sputnik Беларусь

Цель проверки — определить способность командиров управлять своими частями, а личному составу подразделений белорусской армии предстоит продемонстрировать готовность выполнять боевые задачи в быстро меняющейся обстановке.

Войска будут преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесу, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание военные специалисты уделят состоянию техники, вооружения и обеспечивающих систем.

Результаты учений будут использованы при дальнейшей подготовке вооруженных сил Белоруссии.