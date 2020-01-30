Окружной админсуд Киева 29 января отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску Кличко к премьеру страны Алексею Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.
«Могу дать 90%, что есть договоренность (относительно его пребывания на месте мэра. — Ред.). Всегда, когда сходятся друг с другом тяжеловесы, это заканчивается договоренностью. Кличко за время пребывания у власти тоже укрепился, он настроил контакты. Думаю, он отдал часть потоков «Слуге народа», чтобы остаться у руля. И потому все это затихло», — рассказал политолог.
Политолог уточнил, что речь идет об интересах в строительной сфере — «основной в Киеве».
«Сначала же вся эта история сильно раскручивалась в медиа, чтобы поднять цену решения вопроса. Чтобы для Кличко это стоило дороже. Цена его удовлетворила. Теперь мы видим — договорились», — добавил он.