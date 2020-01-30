Политолог Александр Теплюк в четверг, 30 января, прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию вокруг мэра Киева Виталия Кличко, которого после парламентских выборов неоднократно пытались отстранить от должности

Окружной админсуд Киева 29 января отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску Кличко к премьеру страны Алексею Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.

«Могу дать 90%, что есть договоренность (относительно его пребывания на месте мэра. — Ред.). Всегда, когда сходятся друг с другом тяжеловесы, это заканчивается договоренностью. Кличко за время пребывания у власти тоже укрепился, он настроил контакты. Думаю, он отдал часть потоков «Слуге народа», чтобы остаться у руля. И потому все это затихло», — рассказал политолог.

«Система должна обновиться на местах, а она обновляется в Раде» — Теплюк об изменениях во власти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сначала же вся эта история сильно раскручивалась в медиа, чтобы поднять цену решения вопроса. Чтобы для Кличко это стоило дороже. Цена его удовлетворила. Теперь мы видим — договорились», — добавил он.