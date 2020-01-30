Последние заявления и действия президента Белоруссии Александра Лукашенко свидетельствуют о том, что его эпохе подходит конец, и он сам это прекрасно понимает. Об этом рассказал политолог и экономист Дмитрий Болкунец 30 января в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Приплывший танкер с норвежской нефтью обошелся дороже примерно 10, 5 млн долларов. Если умножить на объем хотя бы 10 тонн нефти, получается где-то 1,5 млрд долларов. Умножьте на объем, который Минск покупает у Москвы, получится примерно 2-2,5 млрд долларов в минус», — уточнил Болкунец.

Специалист напомнил, что когда в 2010 году белорусское руководство провернула подобную операцию с закупкой венесуэльской нефти, это обернулось девальвацией белорусского рубля и потерей доходов для населения.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру