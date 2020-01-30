В частности, продолжил эксперт, Лукашенко шантажирует Россию закупкой нефти в Норвегии, США или арабских странах, прекрасно понимая, что якобы дорогая российская нефть стоит значительно дешевле.
«Приплывший танкер с норвежской нефтью обошелся дороже примерно 10, 5 млн долларов. Если умножить на объем хотя бы 10 тонн нефти, получается где-то 1,5 млрд долларов. Умножьте на объем, который Минск покупает у Москвы, получится примерно 2-2,5 млрд долларов в минус», — уточнил Болкунец.
Специалист напомнил, что когда в 2010 году белорусское руководство провернула подобную операцию с закупкой венесуэльской нефти, это обернулось девальвацией белорусского рубля и потерей доходов для населения.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру