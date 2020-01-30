Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена сообщил «Интерфаксу» 30 января

Bellingcat: Жалоба Цемаха в ЕСПЧ на Украину и Нидерланды «отражает извращенную природу всей ситуации» © соцсети

«Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды. Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха. Уверен, справедливость восторжествует», — заявил Кучерена, отметив, что не получал официальных уведомлений из Страсбурга.

Адвокат добавил, что впереди их ожидает рассмотрение жалобы Цемаха в ЕСПЧ против Нидерландов и Украины из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран, а именно это касается обстоятельств задержания и содержания в СИЗО в Киеве.

Цемах был похищен из своей квартиры в Снежном 27 июня. Его вывезли на территорию Украины и поместили под арест на 60 суток по подозрению в террористической деятельности, а также вызвали в качестве свидетеля на допрос по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

В сентябре «ценный свидетель» был освобожден из-под стражи и передан России в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами. Нидерланды пытались помешать выдаче Цемаха и требовали от Москвы экстрадировать его.