В сентябре 2019 года Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского «Боинга» рейса MH17, в подозреваемого по этому же делу. В связи с этим прокуратура Нидерландов потребовала немедленного ареста Цемаха для его экстрадиции.
«Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды. Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха. Уверен, справедливость восторжествует», — заявил Кучерена, отметив, что не получал официальных уведомлений из Страсбурга.
Адвокат добавил, что впереди их ожидает рассмотрение жалобы Цемаха в ЕСПЧ против Нидерландов и Украины из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран, а именно это касается обстоятельств задержания и содержания в СИЗО в Киеве.
Цемах был похищен из своей квартиры в Снежном 27 июня. Его вывезли на территорию Украины и поместили под арест на 60 суток по подозрению в террористической деятельности, а также вызвали в качестве свидетеля на допрос по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.
В сентябре «ценный свидетель» был освобожден из-под стражи и передан России в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами. Нидерланды пытались помешать выдаче Цемаха и требовали от Москвы экстрадировать его.