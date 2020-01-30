«Уволенному водителю маршрутки, в которой произошёл инцидент с девушками-волонтёрами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов», — написал он.
В посте депутат обещал прийти к в власти в стране, остановить беспредел и наказать виновных.
Инцидент с водителем произошел 27 января, когда участница АТО и волонтер возвращались в Киев из Луцка и устроили скандал из-за показа российского сериала в автобусе. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.
За этим стало известно, что водителя, который не выключил русский сериал по требованию волонтеров, уволят с работы.