Член фракции «Оппозиционная платформа - За Жизнь!» Илья Кива предложил уволенному из-за языкового скандала водителю маршрутки юридическую помощь в суде и работу. Об этом политик написал в Facebook в четверг, 30 января

«Уволенному водителю маршрутки, в которой произошёл инцидент с девушками-волонтёрами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов», — написал он.

Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане © Скриншот из видео

Инцидент с водителем произошел 27 января, когда участница АТО и волонтер возвращались в Киев из Луцка и устроили скандал из-за показа российского сериала в автобусе. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.

За этим стало известно, что водителя, который не выключил русский сериал по требованию волонтеров, уволят с работы.