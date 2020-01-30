Биллборды с надписью «Россия - наш главный стратегический партнер» и фотографией бизнесмена Олега Катющенко были установлены нелегально. Об этом 30 января журналистам сообщил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает УНИАН

«Связались с владельцем рекламных носителей. Выяснили, что владелец рекламной площади не размещал и не давал своего согласия. То есть по всем признакам это было провокационное размещение этого изображения с восхвалением страны-агрессора», — сказал он.

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Кроме того, он отметил, что сейчас полиция выясняет владельцев рекламных площадей, а также продолжаются поиски того, кто расклеил эту рекламу. Кроме того, в полиции пообещали связаться «с лицом, изображенным на демонтированной рекламе».