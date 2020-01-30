«Связались с владельцем рекламных носителей. Выяснили, что владелец рекламной площади не размещал и не давал своего согласия. То есть по всем признакам это было провокационное размещение этого изображения с восхвалением страны-агрессора», — сказал он.
Также Шевченко добавил, что коммунальщики вместе с полицией оперативно отреагировали и сняли незаконно размещенную на билбордах рекламу, а сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Кроме того, он отметил, что сейчас полиция выясняет владельцев рекламных площадей, а также продолжаются поиски того, кто расклеил эту рекламу. Кроме того, в полиции пообещали связаться «с лицом, изображенным на демонтированной рекламе».