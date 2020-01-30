В частности, пояснил эксперт, осенью готовится референдум об изменениях в Конституцию (а скорее всего, эти изменения примет новый ручной парламент), которые фактически позволят Лукашенко передавать власть по наследству.
«То есть семья Лукашенко — это династия, которая должна править страной, а Россия должна их оплачивать. И когда Россия говорит, что отказывается это оплачивать, то она оказывается плохой», — пояснил Суздальцев.
Политолог добавил, что хотя Россия поддерживала белорусский суверенитет с политической, военной и экономической точки зрения, вся помощь Минска Москве состояла лишь в голосованиях в пользу России на Генассамблее ООН, чьи резолюции носят рекомендательный характер.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру