Помимо того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует идти на шестой срок, он планирует еще больше укрепить свою власть и власть своей семьи. Об этом 30 января рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«То есть семья Лукашенко — это династия, которая должна править страной, а Россия должна их оплачивать. И когда Россия говорит, что отказывается это оплачивать, то она оказывается плохой», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что хотя Россия поддерживала белорусский суверенитет с политической, военной и экономической точки зрения, вся помощь Минска Москве состояла лишь в голосованиях в пользу России на Генассамблее ООН, чьи резолюции носят рекомендательный характер.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру