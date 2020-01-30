«Всемирный конгресс украинцев обеспокоен последними новостями в расследовании дела резонансного убийства Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко… Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований», — говорится в заявлении.
Конгресс также раскритиковал инициативы нынешней власти в сфере медиа, в частности законопроект о борьбе с дезинформацией.
Кроме того, в диаспоре считают неправильным прекращение работы телеканала иновещания UATV.
Также в ВКУ обеспокоены законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
По мнению диаспоры, все эти процессы имеют признаки сворачивания и торможения демократических процессов на Украине.