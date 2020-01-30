Всемирный конгресс украинцев заявил о своей обеспокоенности в связи с процессами на Украине и несколькими законопроектами, предложенными новой властью. Об этом сообщили на днях в заявлении конгресса

Украинская диаспора США, которую Зеленский назначил главным лоббистом: кто все эти люди? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко… Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований», — говорится в заявлении.

Конгресс также раскритиковал инициативы нынешней власти в сфере медиа, в частности законопроект о борьбе с дезинформацией.

Кроме того, в диаспоре считают неправильным прекращение работы телеканала иновещания UATV.

Также в ВКУ обеспокоены законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

По мнению диаспоры, все эти процессы имеют признаки сворачивания и торможения демократических процессов на Украине.