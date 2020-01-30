В Изюме женщину оштрафовали за то, что ее сын-школьник издевался над одноклассницей. Об этом 30 января сообщает kh.vgorode.ua

В Хмельницкой области школьника оштрафовали за травлю учителя © пресс-служба НАБУ

Так как обидчику еще не исполнилось 14 лет, к ответственности привлекли его мать. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 1734 КУоАП (буллинг, травля), и оштрафовал.

На Украине буллинг наказывается штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1,7 тысячи гривен или 2,1-4,3 тысячи рублей).

В суде отметили, что в январе это уже второе решение о привлечении родителей к ответственности за буллинг, который совершали дети.