Восьмиклассник бранил, оскорблял и угрожал девочке. В результате чего нанес вред ее психическому здоровью.
Так как обидчику еще не исполнилось 14 лет, к ответственности привлекли его мать. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 1734 КУоАП (буллинг, травля), и оштрафовал.
На Украине буллинг наказывается штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1,7 тысячи гривен или 2,1-4,3 тысячи рублей).
В суде отметили, что в январе это уже второе решение о привлечении родителей к ответственности за буллинг, который совершали дети.