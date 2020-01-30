Из Союзного договора между Россией и Белоруссией выполнен лишь пункт о предоставлении социального пакета, который позволяет белорусским гражданам работать на территории РФ. Об этом 30 января рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«И когда белорусская оппозиция говорит: "Оставьте нас в покое", "Сколько вы нас мучать будете", "Мы тут сами, без вас". Ребята, забирайте своих гастарбайтеров, и мы оставим вас в покое. Это же глупый разговор», — подчеркнул Суздальцев.

По его мнению, такой поход является глупостью, поскольку две соседние страны очень близки и будут влиять друг на друга вне зависимости от того, как скажутся дальнейшие отношения Москвы и Минска.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру