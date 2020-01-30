По разным оценкам, продолжил эксперт, на сегодняшний день в России находится от 700 тысяч до миллиона белорусов, то есть каждый третий трудоспособный гражданин (всего население Белоруссии составляет около 9,5 млн человек — ред).
«И когда белорусская оппозиция говорит: "Оставьте нас в покое", "Сколько вы нас мучать будете", "Мы тут сами, без вас". Ребята, забирайте своих гастарбайтеров, и мы оставим вас в покое. Это же глупый разговор», — подчеркнул Суздальцев.
По его мнению, такой поход является глупостью, поскольку две соседние страны очень близки и будут влиять друг на друга вне зависимости от того, как скажутся дальнейшие отношения Москвы и Минска.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру