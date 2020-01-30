Генеральный директор Edipresse Media и жена бизнесмена Олега Катющенко Инна считает, что билборды с изображением ее мужа и подписью «Россия - наш главный стратегический партнер», которые появились в ночь на 30 января в Киеве, это преступление против него. Об этом 30 января она написала на своей странице в Facebook

«Ночью в Киеве были размещены несколько бигбордов с провокационным содержанием в отношении моего мужа Олега Катющенко. Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды», — отметила Катющенко.

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В ночь на 30 января жители Киева стали сообщать в сети, что в разных районах Киева внезапно появились билборды с очень необычной для украинской столицы рекламой.

На них было написано «Россия — наш главный стратегический партнер» и размещена фотография бизнесмена Олега Катющенко.

Реклама была размещена на русском языке, что нарушает закон о тотальной украинизации.