«Ночью в Киеве были размещены несколько бигбордов с провокационным содержанием в отношении моего мужа Олега Катющенко. Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды», — отметила Катющенко.
Она добавила, что у них с мужем нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления.
В ночь на 30 января жители Киева стали сообщать в сети, что в разных районах Киева внезапно появились билборды с очень необычной для украинской столицы рекламой.
На них было написано «Россия — наш главный стратегический партнер» и размещена фотография бизнесмена Олега Катющенко.
Реклама была размещена на русском языке, что нарушает закон о тотальной украинизации.