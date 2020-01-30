Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением в истории АТО и в сентябре 2014 года завершилась окружением ВСУ ополченцами ДНР. По некоторым оценкам, общие потери ВСУ, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.
«В настоящее время мы не получили показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время… он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия», — заявил Рябошапка.
Он также отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос о предоставлении экс-президенту процессуального статуса.
Рябошапка также затруднился ответить, будет ли Порошенко повторно направлена повестка на допрос, объяснив, что решение принимает не он, а следователи и прокуроры, занимающиеся этим делом.