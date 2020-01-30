Экс-президент Украины Петр Порошенко дважды не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об Иловайском котле. При этом показания представляют большую важность для установления истины. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина» в четверг, 30 января

Годовщина начала Иловайского котла: что на самом деле отмечают на Украине © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«В настоящее время мы не получили показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время… он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия», — заявил Рябошапка.

Он также отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос о предоставлении экс-президенту процессуального статуса.

Рябошапка также затруднился ответить, будет ли Порошенко повторно направлена повестка на допрос, объяснив, что решение принимает не он, а следователи и прокуроры, занимающиеся этим делом.