Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно убирать ртуть, если дома разбился градусник. Об этом 30 января она написала на своей странице в Facebook

«Ртуть — токсичное вещество, которое кроме термометров есть и пищевых продуктах. В частности, в морепродуктах. В маленьких дозах ртуть не представляет угрозы. Если отравление серьезное, вы будете чувствовать себя плохо: из симптомов выделяют истощения, тревожность, раздражение, головная боль и повышение температуры», — написала она.

Супрун развеяла мифы о луке и оксолиновой мази © Facebook/Уляна Супрун

В первую очередь Супрун советует не паниковать и вывести всех из комнаты. Вещество начинает испаряться при температуре 20 ℃, а потому, по ее словам, нужно сразу открыть окно, чтобы уменьшить концентрацию испарений ртути в помещение и охладить его.

При этом необходимо избежать сквозняков.В перчатках необходимо собрать стекло градусника в бумажку, положить его в герметичный пакет, а после собрать шарики ртути медленными движениями.

После этого, по совету Супрун, нужно собрать большие шарики пипеткой, выжать ртуть на влажное полотенце и завернуть его в герметичный пакет.

При сборе ртути в труднодоступных местах Супрун советует воспользоваться кремом для бритья и щеткой или попробовать скотч.

По ее словам, ни в коем случае нельзя использовать пылесос и веник, выливать ртуть в водосток, а также оставлять одежду, в которой производилась уборка.