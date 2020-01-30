Союзное государство между Россией и Белоруссией не развивается. Фактически оно застыло на уровне 1999 года, только слегка продвинувшись вперед. Об этом 30 января рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» Григорий Рапота со своим аппаратом, продолжил эксперт, по-прежнему нет своих институтов, единой валюты, единых органов управления, парламента, но даже отсутствует единая символика.

Этот аппарат, по его словам, впустую расходует свой немалый бюджет, издавая неинтересные, никому не нужные журналы и газеты, хотя имеет при этом хорошие зарплаты, много автомобилей и офисов.

«Но даже при этом аппарат ухитряется не выбрать свой годовой бюджет. У него профицит, остатки которого переносятся на следующий год. Никаких результатов работы этого органа на практике мы не видим», — негодует Безпалько.

Отсутствие конкретных результатов подтверждает тот факт, что между Минском и Москвой по-прежнему возникают споры по различным вопросам политики и экономики, добавил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру