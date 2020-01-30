Угрозы распространения коронавируса в ДНР нет, но Минздрав готов - министр
Угрозы распространения коронавируса в ДНР нет, но Минздрав готов - министр
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибетском автономном районе.

К настоящему моменту, по официальным данным, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан. 