Коронавирус 2019-nCoV добрался до Тибета, который оставался единственным регионом, где не было зафиксировано случаев заражения. Об этом 30 января сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения страны

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