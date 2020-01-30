Коронавирус 2019-nCoV добрался до Тибета, который оставался единственным регионом, где не было зафиксировано случаев заражения. Об этом 30 января сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения страны
Случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибетском автономном районе.
К настоящему моменту, по официальным данным, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан.
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