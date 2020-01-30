Это экономическое «чудо», продолжил эксперт, базировалось на дотациях со стороны России, которая предоставляла белорусской стороне свои углеводороды по заниженным ценам.
«Как только речь зашла о покупке этих углеводородов всего лишь по рыночным ценам, белорусская система начала испытывать кризисные явления. Причем не только в экономической, но и в политической своей части», — констатировал Безпалько.
Политолог отметил, что этот спор поставил под угрозу дальнейшие отношения между Москвой и Минском, а также все созданные интеграционные проекты на постсоветском пространстве с участием Белоруссии.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру