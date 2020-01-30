Сегодняшний нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией показал, что миф о так называемом экономическом чуде разрушается прямо на глазах. Об этом 30 января рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Как только речь зашла о покупке этих углеводородов всего лишь по рыночным ценам, белорусская система начала испытывать кризисные явления. Причем не только в экономической, но и в политической своей части», — констатировал Безпалько.

Политолог отметил, что этот спор поставил под угрозу дальнейшие отношения между Москвой и Минском, а также все созданные интеграционные проекты на постсоветском пространстве с участием Белоруссии.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру