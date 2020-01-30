«Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» допустил столкновение с опорой электросети. Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что шестерых из них медики вызванной «скорой» уже доставили в больницы для более детального обследования.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и начали досудебное расследование.