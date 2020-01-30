Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса в Сумах не справился с управлением и въехал в электроопору, в результате чего травмы получили десять человек. Об этом 30 января сообщает полиция. Авария произошла на перекрестке улиц Ремесленная и Курская

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