В Украине развалена санэпидемслужба. Как это влияет на борьбу с коронавирусом?
В Украине развалена санэпидемслужба. Как это влияет на борьбу с коронавирусом?
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
К уголовной ответственности будут привлекаться люди с заражением или подозрением на заболевания, которые отказываются лечиться или соблюдать карантин. 

Также преступниками будут считаться носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют болезнь.