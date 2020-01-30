Людей в китайской провинции Хубэй, которые отказываются соблюдать карантин, умышленно распространяют коронавирус и препятствуют работе медиков, будут наказывать согласно уголовному кодексу. Соответствующее заявление 30 января опубликовал департамент общественной безопасности провинции
К уголовной ответственности будут привлекаться люди с заражением или подозрением на заболевания, которые отказываются лечиться или соблюдать карантин.
Также преступниками будут считаться носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют болезнь.
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