Людей в китайской провинции Хубэй, которые отказываются соблюдать карантин, умышленно распространяют коронавирус и препятствуют работе медиков, будут наказывать согласно уголовному кодексу. Соответствующее заявление 30 января опубликовал департамент общественной безопасности провинции

В Украине развалена санэпидемслужба. Как это влияет на борьбу с коронавирусом? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Также преступниками будут считаться носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют болезнь.