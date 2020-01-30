Росс заявил, что в феврале Стрельцов ждет «супер-благоприятный период», особенно это проявится в сфере энергий, высшего познания, духовности, творчества. Астролог добавил, что Стрельцы смогут провести очень успешные рекламные кампании и хорошо преподнести себя в обществе.
Под знаком зодиака Стрелец, как считают астрологи, принадлежат люди, родившиеся в период с 23 ноября по 21 декабря. К этому знаку принадлежит и Тимошенко, которая родилась 27 ноября.
«Февраль будет насыщенным для них периодом, с массой новых возможностей, открытий, удивлений и достижений. А на высшем пути развития Стрельцы смогут встретить своего избранника (или избранницу), с которым их ждет единение душ и достижение высшей любви», — добавил Росс.
Астролог также дал позитивный прогноз Рыбам, Козерогам и Тельцам.
В феврале у Рыб будут крайне благоприятно складываться любые поездки и путешествия, может появиться прибыльный бизнес или профессия мечты.
Для Козерогов особенно хорошей видится вторая половина февраля — «им отлично будет удаваться контролировать свои боль и разум, благодаря чему они сумеют много достичь». Эксперт добавил, что у Тельцов все будет, и особенно они преуспеют в зарабатывании денег.