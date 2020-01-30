Астролог Влад Росс рассказал, что наиболее удачливым знаком зодиака в феврале будут Стрелец, пишет издание «Главред» в четверг, 30 января. Под этим знаком родилась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко

«В дом войдут две планеты сложностей и смерти». Астролог Росс предупредил Тимошенко в ее день рождения © ba.org.ua

Под знаком зодиака Стрелец, как считают астрологи, принадлежат люди, родившиеся в период с 23 ноября по 21 декабря. К этому знаку принадлежит и Тимошенко, которая родилась 27 ноября.

«Февраль будет насыщенным для них периодом, с массой новых возможностей, открытий, удивлений и достижений. А на высшем пути развития Стрельцы смогут встретить своего избранника (или избранницу), с которым их ждет единение душ и достижение высшей любви», — добавил Росс.

Астролог также дал позитивный прогноз Рыбам, Козерогам и Тельцам.

В феврале у Рыб будут крайне благоприятно складываться любые поездки и путешествия, может появиться прибыльный бизнес или профессия мечты.

Для Козерогов особенно хорошей видится вторая половина февраля — «им отлично будет удаваться контролировать свои боль и разум, благодаря чему они сумеют много достичь». Эксперт добавил, что у Тельцов все будет, и особенно они преуспеют в зарабатывании денег.