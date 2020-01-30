Отмечается, что автомобиль был припаркован возле дома на ночь. После локализации пожара было установлено, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек.
«Владелица автомобиля — известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью. Эта информация будет проверяться следственным путем», — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Львовской области Василий Виконский.
По данному факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.