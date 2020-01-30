Журналист «Радио Свобода» Галина Терещук считает, что ее автомобиль сожгли недовольные ее профессиональной деятельностью. Об этом 30 января областная полиция сообщила в Facebook

Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

«Владелица автомобиля — известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью. Эта информация будет проверяться следственным путем», — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Львовской области Василий Виконский.

По данному факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.