«"Укрзализныця" сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека», — говорится в сообщении.
Ранее уволенный с поста главы «Укрзализницы» Евгений Кравцов заявил, что наблюдательный совет компании досрочно разорвал с ним контракт, и он получит «немалую» компенсацию.
В среду премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение Кравцова. Глава правительства сообщил, что новый глава компании будет выбран на конкурсе.
Кравцов был назначен главой госкомпании в январе 2019 года. Ранее, в 2015 году он занял пост советника гендиректора в «Укрзализнице», а чуть позже — начальника департамента реформирования и корпоративного развития.