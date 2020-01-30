Акционерное общество «Укрзализныця» отказалась сообщить информацию о зарплате уволенного гендиректора общества Евгения Кравцова, ссылаясь на то, что это конфиденциальные данные. Об этом 30 января говорится в ответе «Укрзализныци» на запрос «Украинских новостей»

«"Укрзализныця" сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека», — говорится в сообщении.

Кущ: Нынешних чиновников «Укрзализныци» можно назвать почетными «гиперлуповичами» © Facebook, Алексей Кущ

В среду премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение Кравцова. Глава правительства сообщил, что новый глава компании будет выбран на конкурсе.

Кравцов был назначен главой госкомпании в январе 2019 года. Ранее, в 2015 году он занял пост советника гендиректора в «Укрзализнице», а чуть позже — начальника департамента реформирования и корпоративного развития.