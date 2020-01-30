Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, судится за право использования торговой марки «Киевский торт» с харьковским производителем мороженого - компанией Хладопром. Об этом 30 января сообщает «Liga.net» со ссылкой на данные в Госреестре судебных решений

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