Согласно материалам судебного дела, Roshen просит суд запретить Хладопрому использовать в своей деятельности на Украине обозначение «Киевский торт» как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого.
«Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen», — говорится в сообщении.
Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ «Хрещатик Киевский торт».