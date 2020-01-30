Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой рассказал, как строятся отношения российских представителей с украинской и грузинской делегациями. Он поделился этим в интервью с газетой «Известия» 30 января

«Балтия осталась в меньшинстве со своей русофобией»: Слуцкий об утверждении полномочий РФ в ПАСЕ © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Пока они будут этим заниматься, пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится. Общаться будем только на основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к российским народным избранникам. Содержательно мы общаться готовы, но в карнавальной форме не будем», — заявил Толстой.

В среду, 29 января, участники ПАСЕ 96 голосами утвердили полномочия российской делегации, которые были оспорены в день открытия зимней сессии. Инициатором выступил литовский парламентарий Эммануэлис Зингерис, которого поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

Против выступила группа «Балтик плюс», которая поддержала украинский бойкот во время осенней сессии ПАСЕ. В ее состав входят Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Основной задачей объединения является «противодействие РФ».