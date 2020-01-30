Мотивы готовившегося преступления, как и имена тех, на кого готовилось покушение, не уточняются. Известно, что подготовка к убийству происходила на Украине, а выполнить заказ должен был украинский киллер.
Его грузинские сообщники передали ему деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.
Совместная операция по предотвращению заказного убийства готовилась спецслужбами Украины и Грузии несколько месяцев.
Подозреваемых, в том числе шестерых граждан Грузии, задержали в Тбилиси, Батуми и Харькове.