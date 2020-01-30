Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина Украины, который готовил убийство двух человек в Тбилиси. Об этом 30 января со ссылкой на пресс-службу СГБ сообщил Интерфакс

Мотивы готовившегося преступления, как и имена тех, на кого готовилось покушение, не уточняются. Известно, что подготовка к убийству происходила на Украине, а выполнить заказ должен был украинский киллер.

Его грузинские сообщники передали ему деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.

Украина бандитская: на дорогах грабят дальнобойщиков и обчищают бизнесменов © grad.ua

Подозреваемых, в том числе шестерых граждан Грузии, задержали в Тбилиси, Батуми и Харькове.