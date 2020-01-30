Мотивы готовившегося преступления, как и имена тех, на кого готовилось покушение, не уточняются. Известно, что подготовка к убийству происходила на Украине, а выполнить заказ должен был украинский киллер.

Его грузинские  сообщники передали ему деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.

Украина бандитская: на дорогах грабят дальнобойщиков и обчищают бизнесменов
Украина бандитская: на дорогах грабят дальнобойщиков и обчищают бизнесменов
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Совместная операция по предотвращению заказного убийства готовилась спецслужбами Украины и Грузии несколько месяцев.

Подозреваемых, в том числе шестерых граждан Грузии,  задержали в Тбилиси, Батуми и Харькове.