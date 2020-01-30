Перечисленные «Газпромом» в конце 2019 года $2,9 миллиарда (182,8 миллиарда рублей) по решению Стокгольмского арбитража по-прежнему находятся на счетах НАК «Нафтогаз Украины» - их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с Кабмином. Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил в эфире телеканала «Украина24» 30 января

Аресты активов «Газпрома» в Западной Европе сняты по требованию «Нафтогаза» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Мы ждем дискуссию с правительством в отношении стратегии "Нафтогаза", и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить. Пока они все находятся на наших счетах, и до завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить», — сказал Коболев.

Он также выразил надежду, что с нынешним Кабмином удастся пересмотреть условия корпоративного управления «Нафтогазом», дав больше свободы его менеджменту, в частности, отказавшись от утверждения полного финансового плана на заседании правительства.

Глава правления НАК подчеркнул, что от изменений в корпоративном управлении госкомпаниями зависит также вопрос возможного продления контракта с ним, который истекает в конце марта 2020 года.

В декабре 2019 года «Газпром» предложил выплатить «Нафтогазу» до Нового года $2,9 миллиарда при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Киев согласился на это.