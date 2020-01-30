Совет национальной безопасности и обороны Украины снова соберется на заседание из-за распространения по миру нового китайского коронавируса. Об этом 30 января сообщает Минздрав Украины в Facebook

Группа риска. Секретарь СНБО рассказал, сколько сейчас в Китае украинцев © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

Кроме Китая зафиксированы случаи заболевания в 17 странах мира. На Украине ни одного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

«Сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территорию Украины случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом», — говорится в сообщении.