Отмечается, что по состоянию на утро 30 января в мире зарегистрировано 7783 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 170 смертельных случаев.
Кроме Китая зафиксированы случаи заболевания в 17 странах мира. На Украине ни одного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
«Сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территорию Украины случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом», — говорится в сообщении.